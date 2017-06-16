KIA показала эскизы нового «бюджетника» Rio для России‍

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Москва, 16 июня. KIA Motors Rus опубликовала первые эскизы KIA Rio нового поколения. Модель выйдет на авторынок РФ в третьем квартале этого года.

Представители концерна подчеркивают, что «бюджетник» будет серьезно отличаться от своего предшественника. В частности, они указывают на удлиненный капот, придающий Rio стремительный силуэт.

Собирать новинку будут на заводе в Петербурге. Стоимость производитель пока не озвучивает. Цена на модель нынешнего поколения составляет от 650 тыс. 900 рублей. По спецпредложению машину можно приобрести за 560 тыс. 900 рублей.

Как сообщал ранее портал «Ура.ру», другая модель корейского концерна KIA Cadenza привлекла внимание экспертов при составлении рейтинга лучших автомобилей мира.