Футбол в сердце города: Петербург представил фан-зону Кубка конфедераций

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Накануне торжественной церемонии открытия матчей Кубка конфедераций FIFA— 2017 Петербург представил площадку для публичного просмотра спортивных событий Host City Fan Zone. Одними из первых в городской фан-зоне побывали корреспонденты Федерального агентства новостей.

На Конюшенной площади, между храмом Спаса-на-крови, Большой Конюшенной и Марсовым полем, расположена площадка, где уже в субботу, 17 июня, футбольные болельщики будут наблюдать за первым матчем Кубка — между сборными России и Новой Зеландии. До этого, в 14.00, Host City Fan Zone откроет губернатор города Георгий Полтавченко. Он и другие почетные гости оставят свои автографы на официальном мяче турнира. Трансляция церемонии открытия со стадиона «Санкт-Петербург» начнется в 16.00, а затем зрители увидят главное событие дня — первое футбольное состязание с участием нашей команды.

Трансляции матчей будут идти, согласно турнирной таблице, а в остальное время гостей площадки будут развлекать шоу-матчами с участием звезд футбола, живой музыкой, автограф-сессиями и флешмобами.

Фан-зона на Конюшенной площади уже отлично показала себя во время ЧМ по хоккею, считает Павел Белов, председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга. «Теперь перенесен опыт на среду футбола, — рассказал чиновник. — Здесь есть спонсоры ФИФА и футбольная площадка. Это зона пройдет сейчас апробацию перед ЧМ по футболу. Если будут положительные отзывы, мы будем рекомендовать ее городу в качестве фан-зоны в 2018 году».

Министр спорта РФ Павел Колобков уточнил, что фан-зона соответствует всем требованиям ФИФА. К сожалению, эти требования не предполагают ни спасительного укрытия от возможного летнего петербургского дождя, ни сидячих мест для болельщиков. Присесть можно будет только за столик в открытом кафе на территории фан-зоны. К слову, алкоголь на площадке продаваться не будет.

Host City Fan Zone будет работать с 17 июня по 2 июля с 11 до 23 часов, и вместит до 10 тысяч зрителей.