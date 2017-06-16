Минобороны РФ отчиталось об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган»

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Москва, 16 июня. Российские военные сообщили об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган» в Казахстане.

Успешный запуск противоракеты был осуществлен в пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности.

Запуск был проведен в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны России, сообщили в военном ведомстве.