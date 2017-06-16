Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Минобороны РФ отчиталось об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган»
Triangle Created with Sketch.

Минобороны РФ отчиталось об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган»

16:12  16 Июня 2017
1320

Минобороны РФ отчиталось об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган»

Москва, 16 июня. Российские военные сообщили об успешном запуске противоракеты с полигона «Сары-Шаган» в Казахстане.

Успешный запуск противоракеты был осуществлен в пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности. 

Запуск был проведен в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны России, сообщили в военном ведомстве. 

#минобороны #казахстан #сары-шаган
Владиимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть