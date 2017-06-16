«Тролли» вмешались в голосование по реновации в Москве

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Москва, 16 июня. Министр правительства столицы Артем Ермолаев сообщил, интернет-тролли указали мифические имена и невероятный возраст.

На VII Московском гражданском форуме Артем Ермолаев заявил, что в ходе голосования по программе реновации возник ряд трудностей. Среди них министр назвал перестроенные дома, информация о которых не была внесена в базы данных, а также троллинг со стороны голосовавших.

Люди, голосовавшие на «Активном гражданине», неоднократно указывали мифические имена и невероятный возраст жильцов. Один из голосовавших представился Турецким султаном, сообщает РИАМО. С первого раза верификацию не прошли 16% голосовавших, а это 62 тысячи голосов. Более половины из них некорректно представили личные данные, 45% указали неверные данные по объекту.