Трамп сыронизировал над тщетными попытками доказать его «связи с русскими»
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Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге подвел черту семимесячному расследованию своих якобы связей с Россией.
В пятницу президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter комментарий по поводу семимесячного расследования «связей с русскими».
«После семи месяцев расследования и слушаний о моем «сговоре с русскими» никто так и не привел никаких доказательств. Печаль!», - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа попытались обвинить в «препятствии правосудию» в ходе расследования по делу о «сговоре с Россией».
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