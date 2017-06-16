Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, озвученные на прямой линии
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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, которые были подняты россиянами во время прямой линии 15 июня.
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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, которые были подняты россиянами во время прямой линии 15 июня.