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Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, озвученные на прямой линии
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Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, озвученные на прямой линии

15:46  16 Июня 2017  /обновлено: 15:46  16 Июня 2017
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Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, озвученные на прямой линии

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, которые были подняты россиянами во время прямой линии 15 июня.

#путин
Алексей Громов
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