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Политика
Шойгу доложил Путину об ударе ВКС РФ под Раккой, при котором мог быть уничтожен аль-Багдади
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Шойгу доложил Путину об ударе ВКС РФ под Раккой, при котором мог быть уничтожен аль-Багдади

15:48  16 Июня 2017  /обновлено: 15:58  16 Июня 2017
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Шойгу доложил Путину об ударе ВКС РФ под Раккой, при котором мог быть уничтожен аль-Багдади

Москва, 16 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ликвидации ряда боевиков из руководства «Исламского государства»* в Сирии. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в результате авиаудара, нанесенного ВКС РФ в районе сирийского города Ракка, уничтожено более ста террористов, среди которых предположительно был лидер группировки Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Главным оплотом группировки в Сирии считается город Ракка, а в Ираке — Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин #шойгу
Геннадий Плющев
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