Политика культурной вакханалии: зачем Украина грозит группе Scooter тюрьмой 

В Избранное

Скопировать

Участникам немецкой группы Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за выступление на фестивале в Крыму. Об этом заявил заместитель генпрокурора страны Евгений Енин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«За нарушение закона предусматривается лишение свободы сроком до восьми лет, в зависимости от обстоятельств», — сообщил Евгений Енин.

По его мнению, музыканты нарушат украинское законодательство, если посетят Крым без разрешения Киева.

Ожидается, что коллектив Scooter выступит в августе на фестивале «Золотая Балка», который пройдет в Балаклаве (населенный пункт на юго-западе побережья Крым). На мероприятии также заявлены Дима Билан, «Градусы», «Ленинград».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, беседуя с корреспондентом ФАН, пояснил: официальный Киев продолжает политику культурной вакханалии, которая стала уже визитной карточкой режима Петра Порошенко. Сначала они запретили приезжать российским артистам и певцам на Украину, затем они запретили у себя российские книги, имеющие мировое литературное значение. Теперь они запрещают иностранным группам приезжать в Крым.

«Я думаю, что эта аура бескультурья и навязывание своей жесткой линии по отношению ко всему культурному показывает, что вряд ли когда-то Украина сможет стать частью Европейского союза. На мой взгляд, немцев не испугаешь какими-то преследованиями со стороны Украины. Я не думаю, что это их остановит от выступления на российской территории, в частности в Крыму. Но Европа должна убедиться, что на сегодняшний день на Украине правит национализм и невероятный бескультурный слой политического сословия, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Думаю, что вряд ли это станет фактором, способствующим вступлению Украины в ЕС», — пояснил Игорь Морозов.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что информационная война за Крым со стороны Киева и европейских политиков, которые настроены антироссийски, будет продолжаться. И к этому нужно относиться спокойно, подчеркивая, что Крым вошел в состав России весной 2014 года после прозрачной демократичной процедуры — референдума. Этот шаг остановил те возможные и грубые нарушения прав человека в Крыму, которые мы наблюдаем с 2014 года на территории Донбасса и других территорий Украины. Вхождение Крыма в состав России — правозащитный гуманитарный шаг РФ в сегодняшнем мире всевозможных военных, национальных и религиозных конфликтов.





«Любой европейский политик и журналист может посетить Крым и увидеть своими глазами, что факта оккупации и военного положения в Крыму нет. Полуостров развивается бурными темпами даже при условии санкций и того давления, которое оказывает Киев на его жителей. Россия ответственно подходит к шагам по поддержанию межнациональных и межрелигиозных отношений на полуострове, запустила различные гуманитарные программы, каких не было в Крыму при украинском управлении. У региона хорошее будущее с Россией, — и это нужно признать европейским политикам, правозащитникам и журналистам. Если они хотят искать факты нарушения прав человека, факты борьбы со свободомыслием и свободой прессы, то они могут обратить свой взор на саму Украину, где каждый новый законопроект направлен на притеснение русскоговорящих граждан и носителей русской культуры», — отметил Валяев.



Что касается группы Scooter, то, по мнению эксперта, музыканты ведут себя абсолютно корректно, не вступая в политические споры о статусе полуострова. Старания Киева и европейских политиков по запугиванию участников известной музыкальной группы могут привести лишь к тому, что они отменят свои визиты в украинские города, как это уже сделали многие творческие единицы из России и Европы. Киев, таким образом, занимается самоизолированием. Стараясь навредить жителям Крыма, власти Украины вредят и своим гражданам.



«С каждым публичным визитом европейцев в Крым у Киева разрушается стратегия, направленная на блокирование полуострова от остального мира. Украина стремится к тому, чтобы Европа присоединилась не только к американским санкциям, но и к блокаде полуострова. Но ЕС, в отличие от американцев, подходит к крымскому вопросу более взвешенно и детально. Когда будут закончены работы по строительству Крымского моста, то полуостров окончательно и бесповоротно будет связан с Россией, мост станет символом российского статуса Крыма. Рано или поздно это поймут и украинские политики», — резюмировал Евгений Валяев.