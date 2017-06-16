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Общество
СМИ узнали о завершении сделки по продаже РБК Березкину
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СМИ узнали о завершении сделки по продаже РБК Березкину

15:48  16 Июня 2017
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СМИ узнали о завершении сделки по продаже РБК Березкину
Москва, 16 июня. Глава группы ЕСН Григорий Березкин и владелец группы ОНЭКСИМ миллиардер Михаил Прохоров закрыли сделку по продаже контрольного пакета холдинга РБК. 

Таким образом, крупнейший деловой медиахолдинг России перешел под контроль Березкина. Информацию о этом распространил в пятницу телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к руководству холдинга.

При этом сам Березкин ранее заявил телеканалу, что пока не может точно сказать, когда завершит сделку.  «Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница»,  — добавил он.

26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН приобрести РБК. Ранее сам Березкин заявлял, что после приобретения контрольного пакета холдинга, группа ЕСН рассмотрит варианты его синергии с издательским домом «Комсомольская правда» и ежедневной газетой Metro, напоминает «Газета.ру».

Ярослава Замысловатова
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