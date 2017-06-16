Неслучайный человек: коллективу представили нового директора Исаакиевского собора

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Санкт-Петербург, 16 июня. Коллективу Исаакиевского собора в пятницу представили нового директора музея — искусствоведа Юрия Мудрова, кандидатуру которого накануне утвердил комитет по культуре Петербурга.

Коллеги Мудрова отзываются о нем как об очень компетентном человеке и искусствоведе широкого профиля.

«Это старая школа, где нет случайных людей. Мы с ним устраивали совместные выставки. Для него такая работа не будет новой. Думаю, со своими задачами он справится», — рассказал замдиректора музея «Исаакиевский собор» Борис Подольский «Комсомольской правде — Петербург».

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко написала заявление об увольнении.