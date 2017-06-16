Губернатор Петербурга получит право увольнять чиновников в связи с утратой доверия

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Санкт-Петербург, 16 июня. Петербургский губернатор Георгий Полтавченко будет наделен правом увольнять с занимаемой должности городских уполномоченных по защите прав предпринимателей, правам ребенка и правам человека, а также чиновников регионального правительства по формулировке «в связи с утратой доверия».

Как сообщает пресс-служба главы профильного комитета Дениса Четырбока, 16 июня на заседании комитета по законодательству городского парламента был одобрен законопроект «О порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности Петербурга, в связи с утратой доверия».

Так, госслужащие могут потерять доверие в случае участия в управлении коммерческим предприятием, предоставления недостоверных сведений о доходах или в случае нарушения антикоррупционного законодательства.

При этом председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга также может лишиться должности по указанным основаниям, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее Полтавченко заявил, что Смольный до сих пор не получил от Русской православной церкви заявки на передачу в пользование Исаакиевского собора.