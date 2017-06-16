Профессор из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

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Лондон, 16 июня. Британский актер Сэм Бизли скончался в возрасте 101 года. Как стало известно, он умер во сне.

Бизли появился в эпизодической сцене фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», где сыграл одного из профессоров Хогвартса Эдварда Эверарда, чей портрет висит в кабинете у профессора Дамблдора, а также в министерстве магии.

Sam Beazley, ator de 'Harry Potter, morre aos 101 anos https://t.co/xUlXtkdQwo pic.twitter.com/0WsvRsp1IG — Revista MONET (@revistamonet) June 16, 2017

Сэм Бизли снимался в фильмах «Агент Джонни Инглиш», «Днивник Бриджит Джонс» и сериале «Гордость и предубеждение».

Свою карьеру Бизли начал в театре, затем он ушел воевать на фронт. В течение нескольких лет актер занимался своим антикварным магазином. К профессии актера Сэм Бизли вернулся только в 75 лет.