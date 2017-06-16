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Общество
Профессор из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни
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Профессор из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

15:57  16 Июня 2017
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Профессор из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

Лондон, 16 июня. Британский актер Сэм Бизли скончался в возрасте 101 года. Как стало известно, он умер во сне.

Бизли появился в эпизодической сцене фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», где сыграл одного из профессоров Хогвартса Эдварда Эверарда, чей портрет висит в кабинете у профессора Дамблдора, а также в министерстве магии.

Сэм Бизли снимался в фильмах «Агент Джонни Инглиш», «Днивник Бриджит Джонс» и сериале «Гордость и предубеждение».

Свою карьеру Бизли начал в театре, затем он ушел воевать на фронт. В течение нескольких лет актер занимался своим антикварным магазином. К профессии актера Сэм Бизли вернулся только в 75 лет.

#гарри поттер
Дима Оленин
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