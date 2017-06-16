Пентагон проверяет информацию о возможном уничтожении лидера ИГ в результате удара ВКС РФ

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Вашингтон, 16 июня. Минобороны США проверяет информацию о возможной ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ в предместье сирийской Ракки. Об этом сообщает телеканал «Си-эн-эн — Арабия» со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Источник телеканала заявил, что американское ведомство ознакомилось с отчетом и в настоящее время изучает информацию для подтверждения этих сведений.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВКС РФ ликвидировали высокопоставленных боевиков в результате удара по предместью сирийской Ракки. Среди уничтоженных террористов мог быть лидер ИГ* аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.