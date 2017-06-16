Новости ДНР и ЛНР: уголь Донбасса, смерть в АТО, ВСУ дезертируют за умеренную плату

В Избранное

Скопировать

Новости ДНР и ЛНР, 16 июня. Блокада Донбасса перекинулась на Украину; СК РФ возбудил уголовные дела за преступления в Донбассе; тысячи погибших украинских военных в зоне АТО; ВСУ сдают позиции без боя или продают их за деньги.

Блокада Донбасса

Украинские радикалы, ранее организовавшие торговую блокаду Донбасса, грозят полностью перекрыть поставки угля из РФ на Украину. Об этом заявил один из координаторов блокады Донбасса Анатолий Виногродский.

«Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников, чтобы полностью перекрыть поставки угля из России, — заявил он. — Требуем от Гройсмана утвердить распоряжение о запрете торговли углем с Россией».

Ранее организаторы блокады грозили «максимально осложнить» работу российских предприятий на Украине. В феврале украинские радикалы объявили о начале транспортной блокады Донбасса. В ответ на это руководство Донецкой и Луганской народных республик ввело внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на территории ДНР и ЛНР. После этого Киев ввел блокаду Донбасса уже на государственном уровне.

Расплата за преступления

Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дела возбуждены по инцидентам, которые имели место с 7 по 13 июня 2017 года. По данным следствия, в этот период ВСУ «произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружений по гражданским объектам, расположенным на улице Луговского в Донецке, а также в городах Кировске и Стаханове». В СКР сообщили, что в результате преступных действий украинских силовиков погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения, также были разрушены семь домов и заводские сооружения.

Силовики гибнут в зоне АТО

Минобороны Украины озвучило данные о потерях ВСУ с начала объявленной Киевом в апреле 2014 года так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

По словам спикера по вопросам АТО Андрея Лысенко, по данным на 16 июня, украинская армия потеряла 2696 бойцов убитыми. Еще 9903 силовика получили ранения. Впрочем, в руководстве ДНР и ЛНР считают эти данные сильно заниженными.

ВСУ продают свои позиции силам ДНР

Командиры ВСУ готовы оставлять свои позиции в Донбассе за денежное вознаграждение, но иногда вооруженным силам ДНР удается уговорить украинских силовиков покинуть позиции бесплатно. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«По данным нашей разведки, обстрелы населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения ведут, преимущественно, нацбатальоны и «Правый сектор»* (организация запрещена в РФ — прим.). Цель обстрелов — спровоцировать наши подразделения на ответные действия и подставить под огонь части ВСУ, которые не желают воевать», — отметил Басурин.

В связи с этим некоторые части ВСУ, не желая становиться заложниками «правосеков», просто покидают свои позиции. Нередко отход украинских силовиков проходит по обоюдной договоренности с командирами ВС ДНР, в том числе за денежное вознаграждение.

«В отдельных случаях командиры ВСУ передают нам свои позиции за денежное вознаграждение. При этом суммы не превышают 10-20 окладов командира взвода ВСУ, что для нас является приемлемым», — отметил Басурин, по словам которого, эта практика позволяет уменьшить количество жертв среди мирного населения.

Народная милиция ЛНР без боя заняла позиции ВСУ

В связи с низким морально-психологическим состоянием подразделений ВСУ, находящихся в зоне АТО, народная милиция ЛНР без единого выстрела заняла ряд позиций, на которых ранее находились киевские силовики. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В последнее время в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой АТО, бурно разрослось такое явление, как повальное пьянство, постоянно фиксируются случаи самоустранения командного состава от руководства своими подчиненными, а также массовое дезертирство», — рассказал Марочко. По его словам в связи с этим на некоторых участках вблизи линии фронта украинские позиции полностью оставлены бойцами ВСУ.

«В результате этого военнослужащие народной милиции ЛНР заняли несколько сотен метров новой территории без единого выстрела», — отметил Марочко. По словам спикера народной милиции ЛНР, все попытки украинских силовиков захватить часть территории Луганской народной республики закончились неудачно. «Это показали боестолкновения в районе населенного пункта Желобок и Светлодарской дуги, где враг отступил, понеся значительные потери», — напомнил Марочко.

* Организация запрещена на территории РФ.