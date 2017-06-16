Украинские националисты признали Крым российским после отпуска игрока ФК «Карпаты»

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Киев, 16 июня. Игрока львовского клуба «Карпаты» и украинской сборной по футболу Николая Матвиенко обвинили в предательстве из-за отпуска в Крыму, после того как футболист опубликовал фото из Симферополя в соцсетях.

«Парень, ты часом не заблудился?» — прокомментировал снимок один из подписчиков. После этого на футболиста посыпались гневные комментарии украинских националистов. Пользователи сочли его «неблагонадежным», потому что ранее Матвиенко выступал за донецкий «Шахтер», и обвинили в предательстве, призывая СБУ вмешаться в ситуацию.

Однако были и те, что не увидел ничего плохого в поступке украинского футболиста. «И что? Крым же Украина», — пошутили они, отметив, что Матвиенко родился в Крыму, а его семья живет там до сих пор, сообщает «Ридус».