Ростов-на-Дону отказался слушать секреты Бузовой

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Ростов-на-Дону, 16 июня. В Ростове-на-Дону отменили мастер-класс телеведущей Ольги Бузовой, который должен был состояться 17 июня.

В субботу в Ростове-на-Дону должен был состояться мастер-класс Бузовой «Мой путь к успеху». Нам нем звезда обещала раскрыть секреты достижения популярности.

Социальные сети в это время активно критиковали уроки Бузовой, отмечая, что бывшей участнице «Дома 2» на самом деле нечем поделиться с другими женщинами. Возможно, именно из-за этого в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде продажи билетов на шоу звезды не шли. А в Ростове-на-Дону и вовсе отменили мероприятие.

Однако, как передают источники «Дни.ру», шоу было отменено не из-за непроданных билетов, а потому что Бузова решила провести концерт.

«Билеты стоят от 1000 до 3500 рублей. Те, кто уже заплатил за мастер-класс, могут сдать билеты, либо обменять их на концертные», – рассказали «Комсомольской правде» в билетной кассе Ростова.

Ранее появились слухи о том, что на концертах Бузова выплачивает подросткам по 200 рублей за массовую подпевку.