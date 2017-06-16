Раньше били молотком и убегали, а теперь — будут сидеть: депутат о законе по защите медработников

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Госдума РФ приняла в первом чтении сразу несколько законопроектов, предусматривающих наказание за нападение на медработников, воспрепятствование их деятельности и блокирование машин скорой медицинской помощи. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Пакет законопроектов разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая при содействии председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова и министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Пакет законопроектов направлен на защиту врачей скорой помощи и их пациентов. Ранее сообщалось, что новые законодательные меры поддержали Верховный суд России и правительство, после чего, 3 апреля текущего года, документ был внесен в Госдуму на рассмотрение.

УК РФ предложено дополнить еще одной статьей. За препятствование оказанию медпомощи «путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного» намерены штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, ввести обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или же арест с максимальным сроком в четыре месяца.

Если же действия привели к смерти больного по неосторожности или причинению тяжкого вреда его здоровью, санкционные меры могут усилить: осужденный может получить наказание в виде «принудительных работ на срок до четырех лет с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Или же лишением свободы на срок до четырех лет также с возможным лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Кроме того, вводится и уголовная ответственность за «легкий вред здоровью» — два года тюрьмы, и угрозу убийством в отношении медработников при исполнении — принудительные работы на срок до пяти лет или заключение на аналогичный срок.

Согласно второму законопроекту, предусматривается внесение изменений в КоАП. За воспрепятствование деятельности медработникам, если эти действия предполагаемого «лица» не содержат признаков уголовного преступления, предложено штрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей или подвергать аресту на 15 суток.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае, профессор Президиума Российского общества психиатров, член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Николай Говорин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал подробнее о новых законодательных инициативах, проблемах общества и том, как документы будут дорабатываться.

«Это очень актуальная тема, которая обсуждается уже три года. В прошлом составе созыва Госдумы уже вносился законопроект, который предполагал ужесточение наказания при нападении на медицинских работников. Представьте себе, что только за 2016 год по России было более 1200 нападений на медработников. Это большая цифра, такого раньше не было. То, что мы делаем сейчас — а мы ужесточаем наказание, это только одно направление по снижению угрозы для медработников», — комментирует для ФАН Николай Говорин. По словам депутата Госдумы VII созыва, эти законопроекты прошли широкое обсуждение: круглые столы, парламентские слушания, обсуждение в комитете по охране здоровья.

«Это тот вариант, который является более компромиссным и взвешенным. С одной стороны, он предполагает и административное наказание, если деяние по отношению к медицинским работникам, не подпадает под статью УК РФ. С другой стороны, предполагается и ужесточение уголовного наказания. Мы внесли в документ такое понятие, как «выполнение медицинских обязанностей, приравненное к служебной деятельности». Это очень важная составляющая, выделяющая медицинскую деятельность как особую, служебную, в период несения служебных обязанностей, — объясняет собеседник ФАН. — Понятно, что ко второму чтению законы будут «отшлифованы».

Законопроект коснулся и давней инициативы — вводить ответственность за препятствие движение машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, если оно повлекло за собой неоказание помощи с нарушением установленных сроков. Если действия «лица» не являются угловно наказуемыми, предложено ввести штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«Другая позиция в том, когда идет воспрепятствование оказанию помощи и не предоставление преимущества автомобилю скорой помощи. Что это, когда машине мешают проехать, блокируют, не уступают полосу? Здесь действия будут квалифицированы в рамках Кодекса о административных правонарушениях. Здесь наказание будет вплоть до лишения прав, ареста нерадивых водителей на 15 суток, — объясняет Говорин. — Я хочу сказать, что пакет законопроектов вызвал абсолютное единодушие депутатов всех фракций. Все понимают, что это тот нормативно-правовой документ, который уже давно должен был работать».

Зачастую бывает и так, что от действий некоторых лиц страдает не только врач, но и его пациент.