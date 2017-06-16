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Москва, 16 июня. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что страны должны уметь слышать друг друга, чтобы избежать человеческих жертв.

Председатель Госдумы России сделал это заявление на встрече с первым заместителем Национального совета Австрии. Володин подчеркнул, что страны должны уметь слышать друг друга, для того, чтобы избежать фатальных ошибок. Неумение слышать и разговаривать как раз демонстрируют коллеги из США, отметил спикер.

США уже признали ошибки, которые произошли в Ираке, Ливии и Сирии, из-за них по сей день существует террористическая организация, претендующая стать государством. Володин отметил — Россия рассчитывает на то, что принцип невмешательства во внутренние дела других государств распространится на все страны.