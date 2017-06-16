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Происшествия
Автомобиль с 15 пассажирами подорвался на фугасе в Кении
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Автомобиль с 15 пассажирами подорвался на фугасе в Кении

15:25  16 Июня 2017  /обновлено: 15:38  16 Июня 2017
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Взрыв прогремел на северо-востоке Кении

Найроби, 16 июня. Самодельное взрывное устройство сработало под колесами автомобиля с пассажирами на северо-востоке Кении. На данный момент известно о четверых погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Автомобиль Toyota Landcruiser наехал на фугас в пятницу. В результате взрыва на месте погибли четыре человека, и еще 11 человек ранены. Всего в транспортном средстве находилось 15 человек, сообщил комиссар округа Мандера Фредерик Шисия агентству.

Алексей Громов
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