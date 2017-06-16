Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Технологии помогут сократить продолжительность рабочей недели — Шувалов
Triangle Created with Sketch.

Технологии помогут сократить продолжительность рабочей недели — Шувалов

15:17  16 Июня 2017
881

Технологии помогут сократить продолжительность рабочей недели — Шувалов

Москва, 16 июня. Развитие технологий совсем не обязательно приведет к росту безработицы, чего опасаются многие эксперты. Об этом в пятницу заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, скорее всего с развитием новых технологий, скорее всего, сократится рабочая неделя.

«Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели — как в материальном производстве, так и так называемых «белых воротничков», которые сейчас живут в условиях ненормированной рабочей недели», — отметил Шувалов.

#шувалов
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть