Технологии помогут сократить продолжительность рабочей недели — Шувалов

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Москва, 16 июня. Развитие технологий совсем не обязательно приведет к росту безработицы, чего опасаются многие эксперты. Об этом в пятницу заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, скорее всего с развитием новых технологий, скорее всего, сократится рабочая неделя.

«Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели — как в материальном производстве, так и так называемых «белых воротничков», которые сейчас живут в условиях ненормированной рабочей недели», — отметил Шувалов.