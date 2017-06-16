«Интервью с Путиным» покажут в странах Балтии

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Вильнюс, 16 июня. Документальный фильм американского сценариста и режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» 19 июня покажет русскоязычный Первый Балтийский канал (ПБК).

Как говорится в сообщении на странице официального сайта ПБК, «первый Балтийский канал покажет «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна 19 июня».

«Не пропустите», — говорится в сообщении.

Отметим, что ПБК принадлежит компании Baltic Media Alliance Ltd, которая владеет также каналами NTV Mir Lithuania, Ren Tv Baltic.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Соединенных Штатов в ночь на пятницу увидят последнюю серию фильма Стоуна про президента Российской Федерации Владимира Путина.