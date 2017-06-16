«Интервью с Путиным» покажут в странах Балтии
Вильнюс, 16 июня. Документальный фильм американского сценариста и режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» 19 июня покажет русскоязычный Первый Балтийский канал (ПБК).
Как говорится в сообщении на странице официального сайта ПБК, «первый Балтийский канал покажет «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна 19 июня».
«Не пропустите», — говорится в сообщении.
Отметим, что ПБК принадлежит компании Baltic Media Alliance Ltd, которая владеет также каналами NTV Mir Lithuania, Ren Tv Baltic.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Соединенных Штатов в ночь на пятницу увидят последнюю серию фильма Стоуна про президента Российской Федерации Владимира Путина.