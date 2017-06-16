Космический грузовик с аджикой, колбасками и «Танюшей» пристыковался к МКС

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Вашингтон, 16 июня. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции.

В случае если бы автоматическая стыковка не удалась, управление сближением взял бы на себя российский космонавт Федор Юрчихин, сообщает ТАСС.

После того как будет проверена герметичность стыковки и выравняется давление между кораблем и станцией, экипаж МКС сможет приступить к разгрузке.

На борту грузовика — кетчуп, аджика, колбаски, горчица и 15 килограммов свежих яблок от Института медико-биологических проблем РАН. В общей сложности на борт доставлен 351 кг продуктов питания. Кроме того, грузовик доставил на МКС 47 кг сжиженного воздуха и 420 литров воды.

Также на «Прогрессе» на МКС прибыли наноспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53» и ТНС-0 92. Они будут запущены во время выхода космонавтов в открытый космос, который запланирован на август.