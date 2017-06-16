Стали известны новые подробности о женщине, сбившей «пьяного» мальчика в Балашихе

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Москва, 16 июня. Муж женщины, сбившей шестилетнего мальчика в Балашихе, ранее был приговорен к десяти годам тюремного заключения, сообщил ее родственник. В данный момент он находится в местах не столь отдаленных.

«Сел в 20 лет, дурак малолетний, по-другому не сказать. У его супруги тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом», — заявил родственник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сама жительница Балашихи сейчас находится в шоковом состоянии. С близкими она общается только по SMS.

Кроме того, по словам источника, женщина не подкупала экспертов, которые обнаружили алкоголь в крови погибшего мальчика. Тем не менее, родственник настаивает на повторной проверке данных.

Напомним, что авария произошла во дворе жилого дома. Двигающийся на высокой скорости Hyundai Solaris сбил мальчика и протащил его около 10 км. После ДТП была экспертиза, которая показала, что в крови ребенка было пол литра водки.