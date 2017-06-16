Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

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Киев, 16 июня. Подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова задержали в Днепропетровской области, сообщили представители пресс-служба прокуратуры Киева.

Украинские следователи и сотрудники СБУ накануне, 15 июня, в Павлограде (Днепропетровской области) провели следственные действия в рамках дела об убийстве Вороненкова.

«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления», — отметили в прокуратуре Киева.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинские оперативники арестовали причастного к убийству Дениса Вороненкова.