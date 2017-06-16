Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова
Киев, 16 июня. Подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова задержали в Днепропетровской области, сообщили представители пресс-служба прокуратуры Киева.
Украинские следователи и сотрудники СБУ накануне, 15 июня, в Павлограде (Днепропетровской области) провели следственные действия в рамках дела об убийстве Вороненкова.
«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления», — отметили в прокуратуре Киева.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинские оперативники арестовали причастного к убийству Дениса Вороненкова.