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Украина
Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова
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Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

15:26  16 Июня 2017
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Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Киев, 16 июня. Подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова задержали в Днепропетровской области, сообщили представители пресс-служба прокуратуры Киева.

Украинские следователи и сотрудники СБУ накануне, 15 июня, в Павлограде (Днепропетровской области) провели следственные действия в рамках дела об убийстве Вороненкова.

«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления»,  — отметили в прокуратуре Киева.

Прокуратура Украины подтвердила задержание подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинские оперативники арестовали причастного к убийству Дениса Вороненкова.

#вороненков
Катерина Тимошенская
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