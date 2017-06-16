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Общество
Авиакомпания «Россия» обучит пилотов действиям при опасных ситуациях
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Авиакомпания «Россия» обучит пилотов действиям при опасных ситуациях

15:13  16 Июня 2017
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Авиакомпания «Россия» обучит пилотов действиям при опасных ситуациях

Москва, 16 июня. Авиакомпания «Россия» с 1 июля 2017 года до конца 2018 года проведет специальные курсы для членов экипажей по действиям в особо опасных ситуациях.

Как стало известно ФАН, пилоты и бортпроводники за это время должны будут пройти курсы повышения квалификации при аварийно-спасательных работах, аварийно-спасательных работах на воде, авиационной безопасности, перевозке опасных грузов, а также подготовку летных экипажей в области человеческого фактора и управления ресурсами экипажей.

Эти программы существовали всегда. Но в связи с усилениями мер антитеррористической безопасности внесены свои поправки. Подобные курсы в итоге пройдут все авиакомпании России. Также в курсы входит и проверка знания английского языка по нормативам ИКАО.

Напомним, Росавиация лишила летных свидетельств десятков пилотов именно за то, что проставленные в документах категории ИКАО не соответствовали действительности.

#россия
Тимур Румянцев
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