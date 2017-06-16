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Робот на ВДНХ предскажет результаты матчей Кубка конфедераций
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Робот на ВДНХ предскажет результаты матчей Кубка конфедераций

15:29  16 Июня 2017
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Робот на ВДНХ предскажет результаты матчей Кубка конфедераций

Москва, 16 июня. На ВДНХ появился робот Бакстер, который предскажет результаты всех 16 матчей Кубка конфедераций. Первый прогноз на матч открытия он огласит уже в субботу за час до начала игры.

В дни матчей КК-2017 перед Бакстером будут выставлять три кубика, внутри которых будут листки с названиями команд-соперниц и словом «ничья». Робот-предсказатель выберет один из кубиков и отдаст его сотруднику «Робостанции», а тот озвучит результат, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Добавим, ранее в Петербурге показали живого талисмана Кубка конфедераций — это эрмитажный кот Ахилл. Белоснежный кот будет предсказывать исходы матчей.

Алексей Громов
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