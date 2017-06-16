Робот на ВДНХ предскажет результаты матчей Кубка конфедераций

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Москва, 16 июня. На ВДНХ появился робот Бакстер, который предскажет результаты всех 16 матчей Кубка конфедераций. Первый прогноз на матч открытия он огласит уже в субботу за час до начала игры.

В дни матчей КК-2017 перед Бакстером будут выставлять три кубика, внутри которых будут листки с названиями команд-соперниц и словом «ничья». Робот-предсказатель выберет один из кубиков и отдаст его сотруднику «Робостанции», а тот озвучит результат, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Добавим, ранее в Петербурге показали живого талисмана Кубка конфедераций — это эрмитажный кот Ахилл. Белоснежный кот будет предсказывать исходы матчей.