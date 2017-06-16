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Новости Сирии
Сирия: на шоссе между Хамой и Хомсом идут ожесточенные бои с ИГ
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Сирия: на шоссе между Хамой и Хомсом идут ожесточенные бои с ИГ

15:08  16 Июня 2017
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Сирия: на шоссе между Хамой и Хомсом идут ожесточенные бои с ИГ

Бейрут, 16 июня. Террористы ИГ* несут потери в ожесточенных боях в провинциях Хама и Хомс. Столкновения идут на нескольких участках шоссе Атрая — Расафа. 

По данным местных СМИ, джихадисты потеряли контроль над нефтяным месторождением Эль-Хабари, расположенном в 520 км от Дамаска, кроме того, в 40 километрах от Ракки игиловцы покинули нефтенасосную станцию на поле Эс-Саура.  

Телеканал «Аль-Маядин» также сообщает о том, что Сирийская арабская армия в ряде мест вышла на линию соприкосновения с отрядами «Сил демократической Сирии» (СДС), ударные отряды которой сформированы курдами.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг
Ярослава Замысловатова
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