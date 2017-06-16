Дизельные авто хотят запретить в Германии

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Берлин, 16 июня. Немецкая Süddeutsche Zeitung опубликовала интервью с мэром города Мюнхена Дитером Райтером, который рассказал о скором запрете на эксплуатацию дизельных автомобилей в столице Баварии.

Ограничение введут для всех машин, которые не соответствуют классу Евро-6. Сейчас такими авто владеют от 130 до 170 тысяч немецких автолюбителей.

Ранее об ограничениях в отношении машин на «тяжелом» топливе сообщили власти Берлина, Кельна, Гамбурга, Парижа, Афин, Осло и других городов.

По словам автомобильного эксперта Алексея Аксенова, сторонниками ограничений в отношении дизельных двигателей движут экономические интересы, а не экологические.

«Дизельный двигатель сам по себе менее вреден для окружающей среды, чем бензиновый. И топлива он меньше потребляет. Поэтому в тесной Европе «дизеля» занимают гораздо большую долю рынка, чем в США, где больше места и воздуха», — цитирует «Ридус» слова эксперта.

По словам Аксенова, противники дизелей указывают на то, что ядовитость дизельного (NO) с лихвой перекрывает вредное воздействие бензинового (СО). Однако истина где-то посередине. На самом деле идет война не за экологию, а за первенство производителей обоих типов автомобилей.