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Строители закончили сборку железнодорожной арки Крымского моста
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Строители закончили сборку железнодорожной арки Крымского моста

14:55  16 Июня 2017
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Строители закончили сборку железнодорожной арки Крымского моста

Керчь, 16 июня. Рабочие, занимающиеся возведением моста через Керченский пролив, закончили сборку судоходной арки железнодорожной части. Арка находится на высоте 45 метров от основания конструкции и содержит в себе 400 крупных элементов, ее вес составляет более 5,8 тысячи тонн.

«Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры», — отметил начальник УПРДОР «Тамань» Роман Новиков.

Геннадий Плющев
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