«Совет советов» поможет Володину в работе над самыми резонансными законопроектами
Москва, 16 июня. Экспертный совет по законотворчеству создадут при председателе Госдумы РФ до конца июля текущего года. Он будет заниматься рассмотрением самых громких законопроектов.
Предполагается, что в совет войдут около 25 человек. Они должны будут представлять интересы различных сообществ и быть экспертами в своих сферах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В совет будут направляться законопроекты из бюджетной и налоговой сфер, тарифной и таможенной политики, из области гражданского права. До конца весенней сессии он начнет свою работу», — цитирует его газета «Известия».
Состав так называемого «совета советов» еще не утвержден, кандидатуры пока рассматриваются.