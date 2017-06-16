«Совет советов» поможет Володину в работе над самыми резонансными законопроектами

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Москва, 16 июня. Экспертный совет по законотворчеству создадут при председателе Госдумы РФ до конца июля текущего года. Он будет заниматься рассмотрением самых громких законопроектов.

Предполагается, что в совет войдут около 25 человек. Они должны будут представлять интересы различных сообществ и быть экспертами в своих сферах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В совет будут направляться законопроекты из бюджетной и налоговой сфер, тарифной и таможенной политики, из области гражданского права. До конца весенней сессии он начнет свою работу», — цитирует его газета «Известия».

Состав так называемого «совета советов» еще не утвержден, кандидатуры пока рассматриваются.