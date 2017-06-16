Володин о ситуации вокруг главы ПАСЕ после поездки в Сирию: Здравый смысл не победит

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Москва, 16 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сомневается, что в ситуации с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому после поездки в Сирию грозит отставка, возобладает здравый смысл.

В бюро ПАСЕ после поездки Аграмунта в Сирию ввели ограничения в отношении него. Теперь он не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Кроме того, профильная комиссия начала работу над поправками в регламент Ассамблеи, в соответствии с которыми Аграмунта можно будет отстранить от должности.

Володин отметил, что Аграмунту в данной ситуации стоило бы отдать должное, потому что поездка в Сирию — предприятие рискованное. Кроме тог, Володин подчеркнул, что Аграмунта пытаются снять с должности вопреки регламенту.

«Это не отражение демократии, которая должна быть в основе работы парламентской структуры, и здравого смысла, который должен быть у политиков, которые хотят, чтобы их страны были в безопасности», — считает Володин.

Спикер подчеркнул, что сложившаяся ситуация не может не волновать российских парламентариев.