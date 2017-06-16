Сирия: как на нефтяном поле Арак под Пальмирой появились проиранские «Фатимиды»

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Корреспонденты ФАН посетили населенный пункт Арак к востоку от Пальмиры, взятый на днях шиитским ополчением. Расположенный менее, чем в 40 километрах от восточной окраины Пальмиры, Арак более трех лет служил боевикам ИГ* (террористической организации, запрещенной в РФ) основным опорным и перевалочным пунктом на участке трассы между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

После повторного штурма Пальмиры правительственными войсками, предполагалось максимально быстро выдвинуть несколько соединений в направлении Дейр-эз-Зора и в сжатые сроки обеспечить контроль над участком трассы Пальмира – ас-Сухна. Однако, вопреки ожиданиям, маленький Арак оказался «крепким орешком». Впрочем, основные опорные пункты боевиков находились не среди четырех десятков домов, окруженных красивой пальмовой рощей, а на обступивших поселок высотах. Большая часть укреплений, ликвидацией которых в настоящий момент занята сирийская армия в тандеме с шиитским ополчением, расположена на подступах к горной гряде севернее трассы, а также на многочисленных возвышенностях вдоль южной «обочины».

Арак, покинутый последними мирными жителями еще в начале 2016 года, пережив три месяца активных бомбардировок и артиллерийских обстрелов, был оставлен исламистами практически сразу после начала наступления афганских шиитов из «Бригады Фатимидов» при поддержке бронетехники «Хезболлы». Никогда не отличавшиеся особой боеспособностью «Фатимиды», не сумевшие во время второго штурма Пальмиры отрезать боевикам пути отступления в северо-западном направлении, внезапно проявили такую прыть, что сирийские (да и российские) военные по сей час удивленно смотрят на оперативные карты и цокают языком.

С чем связана такая скорость продвижения проиранского ополчения? Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, обвал обороны ИГ в Араке произошел после обострения ситуации вокруг Катара и блокады эмирата со стороны Саудовской Аравии и США. Террористы ИГИЛ* зависят от финансовых вложений заинтересованных лиц из Катара и Саудовской Аравии – однако когда Катар попал под удар саудитов, он мог договориться с Ираном о помощи в обмен на занятие Арака «Фатимидами».

По мнению ряда военных источников в командовании САА, такой вариант реализации взаимных договоренностей между Ираном и Катаром действительно возможен. Прежде всего, нужно помнить о том, что до прихода России на сирийские плацдармы, подконтрольные Ирану формирования играли первую скрипку на особо сложных участках, где САА, как правило, не справлялась с выполнением боевых задач.

Хорошим примером может послужить длительная оборона Алеппо, где соединения «Хезболлы», чей командный состав примерно на 70% был представлен офицерами иранских ВС и Корпуса Стражей Исламской Революции, были основным (и чуть ли не единственным) противовесом многочисленным и весьма боеспособным группировкам исламистской оппозиции, отличавшейся на тот момент высоким боевым духом. Стоит отметить, что ни «Ахрар аш-Шам», ни прочие «зеленые» группировки, активно действовавшие в Алеппо вплоть до осени 2016 года пользовались негласной поддержкой Турции, и были обеспечены боеприпасами и медикаментами по высшему разряду.

Очередной «джокер», припрятанный Тегераном в песках провинции Хомс, может быть разыгран в ближайшее время, так как нефтяные и газовые месторождения, а также нефтепроводы и сепараторные станции интересуют не только американцев и исламистов. Условно конспирологическая теорема Катарско-Иранского «договорняка» может быть доказана в сжатые сроки. Стоит дождаться начала штурма поселка ас-Сухна, а также продолжения наступательной операции в направлении Дейр-эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.