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Новости Сирии
Хомс: Красный Полумесяц направил гуманитарный конвой в город Тальбиса
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Хомс: Красный Полумесяц направил гуманитарный конвой в город Тальбиса

15:09  16 Июня 2017
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Хомс: Красный Полумесяц направил гуманитарный конвой в город Тальбиса

Хомс, 16 июня. Сирийский Красный полумесяц направил 45 грузовиков с гуманитарной помощью на север провинции Хомс.

Сирийские источники сообщили, что крупный конвой отправился в город Тальбиса на севере провинции Хомс, отмечается, что данная территория контролируется анклавом боевиков. Гуманитарная помощь направлена Красным Полумесяцем и ООН.

Хомс: Красный Полумесяц направил гуманитарный конвой в город Тальбиса

Источник отмечает, что помощь получат 83 тысячи жителей населенного пункта. Это уже второй гуманитарный конвой, направленный в северную часть провинции Хомс с начала текущего года. Правительство Сирийской арабской республики предложило мятежникам, контролирующим данный регион, воспользоваться правом на амнистию и изгнать из Тальбисы боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

#сирия #гуманитарная помощь #хомс #тальбиса #конвой
Алексей Громов
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