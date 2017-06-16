Хомс: Красный Полумесяц направил гуманитарный конвой в город Тальбиса

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Хомс, 16 июня. Сирийский Красный полумесяц направил 45 грузовиков с гуманитарной помощью на север провинции Хомс.

Сирийские источники сообщили, что крупный конвой отправился в город Тальбиса на севере провинции Хомс, отмечается, что данная территория контролируется анклавом боевиков. Гуманитарная помощь направлена Красным Полумесяцем и ООН.

Источник отмечает, что помощь получат 83 тысячи жителей населенного пункта. Это уже второй гуманитарный конвой, направленный в северную часть провинции Хомс с начала текущего года. Правительство Сирийской арабской республики предложило мятежникам, контролирующим данный регион, воспользоваться правом на амнистию и изгнать из Тальбисы боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).