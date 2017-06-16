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Количество жертв пожара в лондонской высотке возросло до 30
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Количество жертв пожара в лондонской высотке возросло до 30

15:04  16 Июня 2017
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Количество жертв пожара в лондонской высотке возросло до 30

Лондон, 16 июня. 30 человек погибли в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Лондоне. Последнюю информацию предоставили в полиции города. По словам представителя полиции Лондона Стюарта Канди, 12 человек остаются в больницах в критическом состоянии.

Полиция по-прежнему ожидает, что количество погибших будет расти, добавил он.

Мощный пожар вспыхнул в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower на западе Лондона в ночь на среду. По информации ряда СМИ, 65 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, трое детей устроили пожар в четырехкомнатной квартире на улице Ленина в городе Лысьва. Как сообщило агентство URA.RU, пока бабушка мыла посуду на кухне, малыши подожгли матрас на кровати.

#пожар #лондон
Тимур Румянцев
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