Минобороны представило фотосвидетельства уничтожения командного пункта ИГ под Раккой

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Москва, 16 июня. Минобороны России опубликовало фото последствий удара ВКС РФ 28 мая по южному предместью сирийской Ракки, где шло совещание главарей «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

На первом снимке изображены цели авиаудара — четыре здания, где располагался командный пункт экстремистов. Следующая фотография была сделана 29 мая, она свидетельствует о полном уничтожении этих зданий.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара ВКС РФ были ликвидированы высокопоставленные боевики «Исламского государства» и около 330 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.