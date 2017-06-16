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Новости Сирии
Минобороны представило фотосвидетельства уничтожения командного пункта ИГ под Раккой
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Минобороны представило фотосвидетельства уничтожения командного пункта ИГ под Раккой

14:43  16 Июня 2017  /обновлено: 14:57  16 Июня 2017
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Минобороны представило фотосвидетельства уничтожения командного пункта ИГ под Раккой

Москва, 16 июня. Минобороны России опубликовало фото последствий удара ВКС РФ 28 мая по южному предместью сирийской Ракки, где шло совещание главарей «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

На первом снимке изображены цели авиаудара — четыре здания, где располагался командный пункт экстремистов. Следующая фотография была сделана 29 мая, она свидетельствует о полном уничтожении этих зданий. 

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара ВКС РФ были ликвидированы высокопоставленные боевики «Исламского государства» и около 330 террористов. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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