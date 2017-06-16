Госдума предложила ввести уголовное наказание за срыв массовых мероприятий

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Законопроект об уголовной ответственности за срыв массовых мероприятий готовит первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.

Сухарев заявил о недопустимости вовлечения законопослушных граждан в политические провокации. Сухарев отметил, что в последнее время на массовых мероприятиях реализуется следующая тактика: в толпу проникают провокаторы.

«В случае самого страшного сценария в толпе может произойти давка и пострадают совершенно невинные люди», — отметил Сухарев, передает RT.

Поэтому парламентарий предлагает ввести весьма жесткое наказание - от года до 15 лет в случае, если погиб один и более человек.