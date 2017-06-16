Госдума предложила ввести уголовное наказание за срыв массовых мероприятий
Москва, 16 июня. Законопроект об уголовной ответственности за срыв массовых мероприятий готовит первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.
Сухарев заявил о недопустимости вовлечения законопослушных граждан в политические провокации. Сухарев отметил, что в последнее время на массовых мероприятиях реализуется следующая тактика: в толпу проникают провокаторы.
«В случае самого страшного сценария в толпе может произойти давка и пострадают совершенно невинные люди», — отметил Сухарев, передает RT.
Поэтому парламентарий предлагает ввести весьма жесткое наказание - от года до 15 лет в случае, если погиб один и более человек.