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Санкции не помеха: крымские виноделы готовятся к продаже миллионной бутылки
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Санкции не помеха: крымские виноделы готовятся к продаже миллионной бутылки

15:04  16 Июня 2017  /обновлено: 15:04  16 Июня 2017
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Санкции не помеха: крымские виноделы готовятся к продаже миллионной бутылки

Симферополь, 16 июня. Виноделы Alma Valley из Крыма рассказали о развитии бизнеса в условиях западных санкций.

Компания появилась два года назад. За этот период Alma Valley уже успела завоевать более 40 наград престижных отраслевых конкурсов, в том числе и зарубежных. 

Производство сосредоточено в Альминской долине. Виноделы используют дифференцированный подход в изучении каждого участка под виноградник.

«Этот подход – важный аспект в развитии земель, сохраняющий и приумножающий их природные свойства, что, несомненно, привлекает и правительство», — цитирует «Экономика сегодня» директора по развитию Alma Valley Алексея Сапсая.

Санкции не помеха: крымские виноделы готовятся к продаже миллионной бутылки

Компания выращивает порядка 15 сортов винограда. Западные санкции не помешали виноделам заниматься бизнесом, и сейчас они готовятся к пятому урожаю, ожидая продажу миллионной бутылки.

 

Катерина Тимошенская
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