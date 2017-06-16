Санкции не помеха: крымские виноделы готовятся к продаже миллионной бутылки

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 16 июня. Виноделы Alma Valley из Крыма рассказали о развитии бизнеса в условиях западных санкций.

Компания появилась два года назад. За этот период Alma Valley уже успела завоевать более 40 наград престижных отраслевых конкурсов, в том числе и зарубежных.

Производство сосредоточено в Альминской долине. Виноделы используют дифференцированный подход в изучении каждого участка под виноградник.

«Этот подход – важный аспект в развитии земель, сохраняющий и приумножающий их природные свойства, что, несомненно, привлекает и правительство», — цитирует «Экономика сегодня» директора по развитию Alma Valley Алексея Сапсая.

Компания выращивает порядка 15 сортов винограда. Западные санкции не помешали виноделам заниматься бизнесом, и сейчас они готовятся к пятому урожаю, ожидая продажу миллионной бутылки.