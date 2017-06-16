Законопроект о блокировке сайтов-зеркал прошел второе чтение в Госдуме РФ

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Москва, 16 июня. Законопроект о блокировке копий пиратских Интернет-ресурсов принят во втором чтении в Госдуме.

Согласно документу, запрещается размещать сайты, которые являются так называемыми зеркалами тех порталов, которых попали в черный список и доступ к которым ограничен решением Мосгорсуда.

В случае, если такой сайт будет обнаружен, решение по его дальнейшей работе будет приниматься в течение суток, после чего Минкомсвязь направит официальное письмо владельцу ресурса и в Роскомнадзор.