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Hyundai объявила цены на новую модель Sonata
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Hyundai объявила цены на новую модель Sonata

14:39  16 Июня 2017
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Hyundai объявила цены на новую модель Sonata

Сеул, 16 июня. Автомобильная компания Hyundai анонсировала цены на обновленную модель Sonata для американского авторынка. Автомобиль появится в продаже осенью 2017 года.

В данный момент корейская компания принимает предварительные заказы на обновленный седан Hyundai Sonata. В первую очередь авто предназначено для внутреннего рынка производителя. Технические характеристики Sonata версии SE: 2-литровый двигатель, который вырабатывает 185 лошадиных сил. Версия Eco получила турбированный мотор мощностью 178 лошадиных сил. Под капотом версии Sport стоит 2-литровый бензиновый мотор на 245 лошадок. Все версии работают на пару с автоматической коробкой передач.

Минимальная стоимость Hyundai Sonata — 22 тысячи долларов. В нее входят системы предупреждения о столкновении, контроль «слепых зон», электрическая система слежения за полосой движения.

В России новый Hyundai Sonata появится только в сентябре.

#hyundai
Дима Оленин
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