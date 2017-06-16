Восемь «ангелов ада» из России не пустили на съезд байкеров на Украину

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Киев, 16 июня. Украинские пограничники не пустили в страну восемь байкеров из России. Мотоциклисты направлялись на слет клуба Hells Angels. Помимо россиян на слет не смогли попасть мотоциклист из Марокко и еще один байкер из Германии.

Представители Госпогранслужбы уточнили, что все они прилетели на Украину тремя разными рейсами. В страну их не пустили, потому что при прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить цель своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде.

Кроме того в украинском ведомстве утверждают, что при проверке байкера из Германии сработала база данных Интерпола, поскольку у иностранца оказалось не все в порядке с документами, сообщает RT.

