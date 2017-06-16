ВКС РФ атаковали позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Даръа

В Избранное

Скопировать

Даръа, 16 июня. ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям ССА и «Ан-Нусры» в районе города Тарик аль-Сад.

Сирийский информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что российские летчики совершили серию беспосадочных воздушных налетов на позиции террористов в южной провинции Даръа. ВКС РФ нанесли не менее 15 авиационных ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Ранее сообщалось, что в Даръа продолжается междоусобная война между различными группировками исламистов.