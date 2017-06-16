Приз от Путина: Виктор Медведчук как будущий лидер «Незалежной»

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Президент России Владимир Путин целый блок своего четырехчасового общения с народом 15 июня посвятил Украине. За три года после государственного переворота в Киеве тема «небратьев» в российском общественном сознании, можно сказать, устоялась и отстоялась. Крымнаш, Донбасс не бросим, остальное — не наше дело, как получится…

Выход из лабиринта

Как раз накануне «Прямой линии», с утра 15 июня, я отстоял четыре часа в очереди к мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Там собралась «в капле воды», можно сказать, вся «Большая Россия», и не только европейская ее часть, от Архангельска до Владикавказа, от Калининграда до Урала: были люди из Новосибирска и даже Хабаровска.

Среди прочих обращали на себя внимание три женщины, которые везли на тележке — «освятить на мощах» — огромную храмовую икону святого, заботливо укрытую от дождя черным целлофаном. «Мы с Донбасса, из Луганска», — говорили они, все время повторяя: «Спасибо России», «Спасибо Путину», «Мы бы без вас не выжили».

Самое главное здесь было то, что даже они четко отделяли Россию от себя. Потому что и Россия отделила себя от них, и этот разрез глубиной вот уже в четверть века еще не скоро зарубцуется.

Примерно то же самое — только в меньших масштабах — до сих пор порой наблюдается и с Крымом… Что уж говорить о «пересичных», то есть «обыкновенных» жителях и гражданах Украины? А что делать со «свидомыми» украинцами, цель жизни которых теперь, кажется, заключается в том, чтобы «москаляку на гиляку», «москалив на ножи»? Какими бы политическими и прочими «играми престолов» нынешняя ситуация ни объяснялась и ни оправдывалась, от этого ситуация на «Незалежной», запутанная, как лабиринт Минотавра, другой не станет.

Выход из любого лабиринта находится ровно там, где был вход. Конечно, можно попытаться, имея нужные для этого силы и ресурсы, пробить его стены, но тут результат, мягко говоря, непредсказуем. А для того, чтобы вернуться туда, откуда пришел, нужно иметь «нить Ариадны», которая тянулась бы за тобой от самого входа.

Есть ли у «Большой России» на Украине сегодня эта нить и намерена ли «Большая Россия» вытянуть за нее из смертельного лабиринта миллионы своих братьев и «небратьев»?

Медведчук как «нить Ариадны»?

После путинской «Прямой линии» возникло ощущение, что такое намерение есть.

Многие комментаторы уже указали на то, что Путин де-факто предложил «Незалежной» нового национального лидера — Виктора Медведчука, которого тут же окрестили «украинским Медведевым».

Чуть ранее, как известно, российская компания S7 Sea Launch Ltd. заключила с днепропетровским «Южмашем» контракт на покупку 12 космических ракет-носителей «Зенит». Сделка вызвала множество вопросов, связанных с ее дальнейшей реализацией, но она явно свидетельствует о заинтересованности российской стороны в сохранении производственных мощностей «Южмаша», которые в противном случае могли быть попросту уничтожены.

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Еще раньше, в конце апреля, американский инвестиционный фонд Franklin Templeton сообщил о том, что снизил свои вложения в украинский долг до 1,2 млрд долл., в качестве вероятного покупателя — через финансовых посредников — называлась Россия.

То есть на руках у Путина, вполне вероятно, уже находится выигрышная комбинация по розыгрышу украинского «приза», которая, скорее всего, будет предъявлена в ходе процесса «политической торговли» уже на личной встрече c Дональдом Трампом, намеченной на гамбургский саммит G20 7–8 июля.

Не исключено, что перед этим, действительно, состоится встреча 45-го президента США с Петром Порошенко, на которой глава киевской хунты получит новые инструкции, в том числе по передаче власти господину Медведчуку. Функцией последнего будет денацификация и русификация Украины — такая же «ползучая», какой была ее нацификация и дерусификация, начиная с 1991 года и вплоть до нынешнего дня.

«404-й штат США»

Впрочем, от чрезмерного оптимизма по данному поводу все же стоит воздержаться — слишком много здесь «если» и прочей неопределенности. Тем более что «украинский вопрос» в любом случае не имеет самостоятельного значения, одновременно являясь ключевым звеном в американо-российских отношениях.

Иной вопрос, что Порошенко и Ко являются «клиентами» той группировки американской элиты, которая была представлена Демократической партией и администрацией Барака Обамы и которая даже после поражения на президентских выборах 2016 года продолжает вести ожесточенную сетевую «гибридную войну» против Трампа.

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Эта «третья сила» продолжает сохранять контроль над киевским «правительством», поэтому ее реальным влиянием, в отличие от влияния Европы, здесь пренебречь не получится. Так что в значительной мере «украинский вопрос» сегодня — это еще и вопрос внутриполитической борьбы в США. Мы имеем дело с эдаким «404-м штатом», и одной из задач Трампа — далеко не первоочередной, но все-таки актуальной — становится нейтрализация «майданной» власти в Киеве, чтобы эту карту не смогли разыграть его оппоненты.

В любом случае, Путин обозначил интересы России на украинском направлении, а «эхо» от его заявлений на территории «Незалежной» нам предстоит увидеть и услышать уже в самое ближайшее время.