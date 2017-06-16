В соцсетях собирают деньги на лечение семилетнего мальчика, перенесшего девять операций

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Артем Иволжатов родился с несформировавшимся кишечником. За семь лет мальчик перенес восемь операций в различных российских больницах — живот был изрезан вдоль и поперек, но все безрезультатно. При этом живут Иволжатовы не где-нибудь на периферии, а в подмосковном городе Жуковский. Мама Артема начала писать письма во все клиники мира, но зарубежные врачи отказывались: мол, случай очень сложный.

Решить проблему взялась хирург из государственной больницы в Иерусалиме. Лечение оказалось эффективным, но очень дорогим. За девятую в жизни Артема операцию пришлось выложить 45 тысяч долларов. Впереди заключительный этап лечения. Клиника выставила очередной счет на 39 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Артем — долгожданный ребенок в семье Иволжатовых. По словам Анны, мамы мальчика, беременность протекала хорошо. Ни она, ни муж беды не ждали. Но во время очередного планового обследования, проведенного на 25-й неделе беременности, выяснилось, что у малыша так называемая атрезия ануса. Это врожденный порок, при котором у ребенка нет заднепроходного отверстия. Его часто сопровождает атрезия прямой кишки — это когда она короче, чем нужно, и заканчивается слепым концом. По медицинской статистике, такая аномалия встречается у одного из пяти тысяч новорожденных детей, при этом у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек.

Анна жила как в страшном сне. Каждые две недели бегала на УЗИ в надежде на ошибку в диагнозе. Но чуда не произошло. После рождения врачи подтвердили, что у ребенка действительно не до конца сформирован кишечник, прямая кишка не доходит до заднего прохода двух сантиметров, да и самого прохода тоже нет.

Первую операцию мальчику сделали сразу же после рождения — вывели кишечную стому на живот (хирургически созданное отверстие) и подвесили калоприемник. В три месяца Артему провели вторую операцию — по формированию кишечника, в пять — третью, по закрытию стомы, а спустя два года — четвертую.

«Врачи поставили сыну еще один диагноз — гипоспадия. Это порок развития полового члена, при котором наружное отверстие мочеиспускательного канала находится не на своем естественном месте, а сбоку, сверху, в мошонке или даже в промежности. Но во время операции выяснилось, что никакой гипоспадии нет», — вспоминает Анна.

После этой операции, по словам Анны, у сына начались осложнения. На второй день из заднего прохода начала выделяться прозрачная жидкость. Врачи утверждали, что на фоне антибиотиков у ребенка начался дисбактериоз, а с урологией у него все в порядке. Время шло, а странные выделения продолжались. Врачи уговаривали Анну, что, мол, флора в кишечнике быстро не восстанавливается.

«В 2015 году я увидела в моче сына частички кала. Сразу же повезла его в больницу, где нам сказали, что виной всему образовавшийся свищ между мочевым пузырем и прямой кишкой. И нужна очередная операция», — вспоминает Анна.

И снова они с Артемом провели месяц в больнице, где пятилетнему мальчику сделали еще две операции — пятую и шестую. Все безрезультатно. После очередных хирургических мучений Анна опять увидела в моче сына кал.

«Я не верила своим глазам, живот у ребенка разрезан как у волка из сказки про семеро козлят. Семь часов наркоза, а результата ноль. Заведующий отделением сказал, что видимо шов на уретре разошелся и свищ дал рецидив. Придется через полгода еще раз оперировать», — говорит Анна.

В сентябре 2016 года Артем перенес еще одну операцию, в ходе которой ему снова вывели кишечную стому на живот. А в октябре — восьмую, по очередному удалению свища. Измученный Артем беззвучно плакал по ночам от боли и шепотом спрашивал, за что Боженька его так не любит. Они жили как в кошмарном сне и все время ходили по замкнутому кругу: операция, выписка домой на пару месяцев, снова операция…

На Новый год Артем не просил у Деда Мороза игрушек, как делают все дети. Он мечтал только о том, чтобы выздороветь и пойти в детский сад, а на животе у него больше никогда не висел мешок.

И тогда Анна решила найти хорошего врача за границей. Собрала все медицинские выписки сына и начала рассылать запросы в Испанию, Германию, Англию, Сербию…

Но там отказывались брать мальчика, мол, случай очень сложный, ребенку всего 7 лет, а он уже перенес 8 операций. В Германии, правда, предложили рискнуть: заплатить 80 тысяч евро при вероятности успеха операционного вмешательства в 30–40%. Но, в конце концов, Анне повезло. Врач нашелся в Израиле, в иерусалимской государственной больнице. Известный детский хирург Хагит Нагар не берет иностранцев, но для маленького Артема сделала исключение.

«Она нас просто по-человечески пожалела и была в полном недоумении от всех проведенных Артему операций. Потом все израильские врачи нам говорили, что это невероятно, что она согласилась, случай очень запущенный и шансов мало», — рассказала корреспонденту ФАН Анна.

Дважды Анне с сыном пришлось летать в Иерусалим на обследования, которые им обошлись в 10 тысяч долларов. Помогли родственники. Хагит Нагар сказала, что Артему потребуется две операции. За первую нужно было выложить 45 тысяч долларов. Таких денег у Анны с мужем не было. Тогда они опубликовали клич о помощи в соцсетях. На их просьбу откликнулись многие пользователи, в том числе российские актеры Светлана Антонова, Анна Березина, Елена Лядова и ее супруг Владимир Вдовиченков. Они помогли снять видеоролик с участием своих коллег. О беде в семье Иволжатовых узнали тысячи россиян.

В результате всем миром на первую операцию в Израиле деньги собрали. При этом многие знакомые убеждали Анну, что невозможно в короткий срок собрать такую большую сумму, что их однокомнатная квартира не покроет расходы на лечение, а жить потом будет негде. Но оказалось, что в нашей стране много людей, которые способны воспринять чужое горе как свое.

Анна была счастлива: «Ура! Операция оплачена!!! Билеты куплены, собираем чемоданы. Бесконечно буду говорить спасибо каждому, кто помог добрым словом, советом, деньгами. Я каждый день просила Бога, чтоб послал нам врача, который сможет вылечить ребенка».

В мае мальчика прооперировали. Пока результатом лечения израильские врачи и Анна довольны.

«Настроение у Темика отличное. Кушает, все, что хочется, и никаких расстройств и колик, живот не болит. Врач рекомендовала больше мороженого и арбузов. Темик в восторге от таких рекомендаций. У сына глазки светятся!» — написала Анна в своем аккаунте.

Вчера Артему разрешили на некоторое время улететь домой. По словам Анны, после первого этапа лечения в Израиле сын начал наконец-то набирать вес, бегает, прыгает, радуется каждому дню. Но впереди заключительная операция, за которую клиника уже выставила счет. И семье Иволжатовых снова нужна помощь.

«Вчера из клиники «Шаарей Цедек» пришел счет на предоплату в размере 130 тысяч шекелей. Это 39 тысяч долларов или 2 миллиона 250 тысяч рублей. Операция запланирована на середину августа, а значит, деньги нужно найти до 1 августа. Не бросайте нас в такой ситуации, ведь остался всего один шаг до выздоровления сынишки!» — просит Анна.

В соцсетях опубликованы реквизиты, на которые можно переводить деньги на лечение Артема.

Номер карты Иволжатовой Анны Евгеньевны в Сбербанке 4817 7600 3443 0011.