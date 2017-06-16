КАД в Петербурге засыпало овощами и фруктами после ДТП с фурой

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Санкт-Петербург, 16 июня. На кольцевой автодороге в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла авария, из-за которой на дороге разбросаны овощи и фрукты.

Как стало известно, на внутреннем кольце КАДа перед Дачным произошло столкновение фуры с «Газелью», которая была загружена фруктами и овощами. В результате ДТП образовалась километровая пробка в районе съезда на ЗСД и Дачный проспект. На проезжую часть также высыпались овощи, фрукты и ягоды, по которым уже проехались десятки автомобилей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее агентство URA.RU сообщало, что возле села Кулаково на трассе Тюмень — Каменка произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. В результате три человека погибли, еще четверо пострадали.