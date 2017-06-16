В Избранное

Скопировать

Сирия, 16 июня. ССА** уничтожила шесть вертолетов и боеприпасы САА в провинции Эс-Сувейда. Курды утратили часть квартала Романия в Ракке. Террористы контратакуют опорные пункты САА в районе Арака к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам и маршрутам поставок ИГ* в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: подверглись обстрелу со стороны боевиков на севере Латакии; потеряли шесть военных вертолетов и часть боеприпасов в Эс-Сувейде.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): контратакует позиции САА в районе Аракского треугольника на востоке провинции Хомс; потеряло десятки боевиков в результате взрыва на складе боеприпасов в Дейр эз-Зоре; обстреливает опорные пункты САА в Дейр эз-Зоре; потеряло холм Дабара Аль-Диба в восточной части провинции Хама.

Курды: потеряли часть квартала Романия, а также территорию военной базы 17-й дивизии в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков на окраине района Джобар, а также вблизи населенного пункта Айн Тарма в Восточной Гуте Дамаска, передает военный источник в Twitter (najlaaalsadi). Напомним, территории к северо-западу от столицы относятся к одной из зон безопасности, тем не менее исламисты вынуждают проасадовские войска вмешаться в конфликт, поскольку военные действия между группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте приводят к гибели мирного населения района.

Провинция Латакия

Боевики обстреляли позиции правительственных войск в районе крепости Шалеф и города Кинсабба из тяжелой артиллерии и РСЗО «Град». Об этом сообщает оппозиционный новостной портал Masar Press Net. Сведений о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) на данный момент не поступало. Северные окраины провинции также входят в зону деэскалации, а следовательно любые военные действия на данных территориях запрещены. В целом регион наравне с Тартусом является одной из самых спокойных частей Сирии, поскольку в Латакии преимущественно проживают алавиты, поддерживающие режим Башара Асада.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс разворачиваются ожесточенные бои сразу на нескольких направлениях: в районе развязки Ат-Талила, насосной станции «Т-3» и вблизи города Саан, передает Twitter-канал (sayed_ridha). Данные территории двумя днями ранее были освобождены отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) и «Хезболлы». Тем не менее террористы не прекращают контратаковать опорные пункты проправительственных войск в данных районах.

В северную часть провинции в город Талль-Бисса в рамках соглашения между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции прибыл большой конвой, состоящий из 45 грузовиков с медикаментами и продовольствием. Гуманитарный груз был отправлен организацией Красного Полумесяца и ООН. Ожидается, что около 83 тысяч человек получат помощь. Это уже второй конвой, который с начала этого года вошел на территории, контролируемые боевиками.

Провинция Дейр эз-Зор

Множество террористов «Исламского государства»* были убиты и ранены в результате взрыва на одном из складов боеприпасов террористической группировки в Дейр эз-Зоре, сообщает информагентство Al Masdar News. Неизвестно, был ли взрыв вызван техническими неполадками или авиаударом ВКС РФ.

Между тем, сирийские и российские истребители продолжают бомбить позиции и маршруты поставок ИГИЛ на окраинах районов Хувият Сакар, Аль-Панорама, близ городского кладбища и высоты Аль-Тарда. Радикалы ИГИЛ в свою очередь обстреливают опорные пункты сирийских войск из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Провинция Идлиб

Проправительственные войска, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Джаурин в северной части провинции Хама, обстреляли позиции боевиков вблизи города Джиср Аш-Шугур из ракетных установок. Обстрел был проведен в ответ на агрессию исламистов вооруженной оппозиции в Идлибе, которая привела к гибели местных жителей. Так, неизвестные боевики открыли огонь в административном центре региона, в результате чего был убит мальчик, а также получила ранения его мать. Об этом сообщает информационный портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Напомним, в провинции не прекращаются вооруженные столкновения между антиправительственной группировкой «Ахрар Аш-Шам» и коалицией «Тахрир Аш-Шам», несмотря на то, что в регионе действует режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» провели контратаку опорных пунктов Сирийской демократической армии**** (SDF) и отбили конноспортивный комплекс и электростанцию в квартале Романия, ранее захваченном курдами. Кроме того, радикалы ИГИЛ вытеснили курдские подразделения с территории военной базы 17-й дивизии. Информация была опубликована на военной карте Civil War Map.

С воздуха курдские отряды поддерживают ВВС западной коалиции. Под коалиционными воздушными ударами с марта этого года погибли по меньшей мере 300 мирных жителей города Ракка, сообщает информационное агентство Al Masdar News. Также около 160 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома. Сирийская демократическая армия (SDF), поддерживаемая международной коалицией, начала штурм Ракки неделю назад.

Провинция Хама

Проасадовские шиитские отряды отбили у террористов «Исламского государства» холм Дабара Аль-Диба в восточной части провинции Хама, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (alami_rami). Сведения о потерях сторон пока не оглашались.

Также ополченческие подразделения предпринимают попытки наступления на укрепрайоны ИГИЛ на окраине населенных пунктов Аль-Баргусия, Аршуна Тибарат Ад-Дейба. В данный момент ожесточенные бои продолжаются.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики группировки вооруженной оппозиции «Усуд Аль-Шаркия» обстреляли из ракетных установок «Град» авиабазу «Бали» правительственных войск, расположенную в пригороде административного центра провинции. В результате атаки было уничтожено шесть военных вертолетов ВВС Сирии, а также боеприпасы Сирийской арабской армии (САА), передает источник в социальной сети Twitter (gdeemalshoog).

Большая часть территорий провинции на данный момент находится под контролем САА и проасадовских ополчений, тем не менее исламисты не оставляют попыток вернуть утраченные территории.

Ирак

Террорист ИГ подорвался на мине при попытке ее установки на обочине дороги в провинции Дияла северо-восточнее города Баакуба, сообщает информагентство Iraqi News. Это уже не первое сообщение о боевиках ИГ, погибших в результате взрывов во время организации терактов.

«Исламское государство», почти потеряв свой бывший главный оплот в Ираке — Мосул, активизировало действия в других провинциях. В течение последних нескольких месяцев правительственные войска и силы ополчения провели ряд операций по зачистке от ИГИЛ районов между регионами Дияла и Салах Эд-Дин, ликвидировав десятки боевиков ИГ. Однако главным направлением противостояния с ИГИЛ пока по-прежнему остается Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)