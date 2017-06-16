Квантовую телепортацию на расстояние 1200 км осуществили в Китае

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Пекин, 16 июня. Китайские ученые смогли осуществить успешную квантовую телепортацию информации на 1,2 тысячи километров.

Ученые из Китая смогли осуществили передачу информации с помощью пары частиц, которые способны сохранять данные о друг друге при увеличении расстояния между друг другом.

В эксперименте были задействованы как искусственные спутники, так и специальные станции, которые находились на Земле. Таким образом, ученые смогли осуществить квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров. Эксперты обратили внимание, что этот способ передачи информации в 20 раз эффективнее, чем ныне существующие, передает «Инфореактор».

Ранее ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы.