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Политика
Назначен новый глава Фрунзенского района Петербурга
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Назначен новый глава Фрунзенского района Петербурга

14:23  16 Июня 2017
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Назначен новый глава Фрунзенского района Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июня. Заместитель главы Петроградского района Петербурга Валерий Сапожников возглавил Фрунзенский район. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал губернатор города Георгий Полтавченко.

На своем посту чиновнику предстоит сменить Владимира Омельницкого, который перейдет на работу в администрацию Пушкинского района. Он, в свою очередь, займет место Дмитрия Берестова, который подал в отставку по собственному желанию.

Отметим, что пока что Сапожников занимает должность исполняющего обязанности главы района, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

#полтавченко #сапожников
Геннадий Плющев
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