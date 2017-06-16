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Эксперты рассказали о скрытых функциях iPhone, доступных каждому
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Эксперты рассказали о скрытых функциях iPhone, доступных каждому

14:23  16 Июня 2017
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Эксперты рассказали о скрытых функциях iPhone, доступных каждому

Пало-Альто, 16 июня. Эксперты рассказали о ранее неизвестных функциях американского производителя Apple. Оказалось, что далеко не каждый обладатель iPhone знает на что способен его гаджет.

Так, при наборе текста можно убрать иконку голосового ввода, если она сильно мешает. Это делается при помощи отключения данной функции в настройке клавиатуры.

Эксперты рассказали о скрытых функциях iPhone, доступных каждому

Если смартфон неожиданно завис, пользователю может помочь перезагрузка, которая осуществляется с помощью одновременного нажатия кнопок Home и блокировки. Необходимо удерживать нажатие в течение 10 секунд, после чего телефон перезагрузится.

Если смартфон не может распознать отпечатки пальцев хозяина, есть смысл внести в его базу несколько слепков одного и того же пальца, отмечает New Inform.

#iphone
Дима Оленин
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