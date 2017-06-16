Ляшко наставил рога киевским «свиньям» со львовскими коровками

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Киев, 16 июня. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в очередной раз признался в любви к коровам, отметив, что «свиньи», находящиеся у власти в Киеве, любви не заслуживают.

Ляшко в рамках поездки во Львовскую область посетил ферму, на которой полюбовался коровами. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как Ляшко внимательно слушает работника фермы, задает вопросы о животных, а затем выходит из стойла, рассуждая о преимуществах херсонских тракторов перед белорусскими.

«Если не любить коровок, то кого же любить: свиней у власти?» — подписал видео Ляшко, очевидно, в ожидании саркастичных комментариев на этот счет.

В Facebook Ляшко отметил, что корова — это кормилица, которая дает не только молоко, но и обеспечивает селян работой и зарплатой.