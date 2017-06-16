Дети погибшего афганца требуют наказать военных США за смерть отца

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Кабул, 16 июня. Семья погибших в Афганистане мужчины и трех его сыновей требует от властей страны сурового наказания для виновников трагедии. Несмотря на крайне бедное существование, родственники не хотят денежной компенсации, они говорят, что устали от убийств, которые совершают американские военные.

«Нам не нужна компенсация, мы просто хотим, чтобы американские военные предстали перед судом и понесли наказание за то, что убили моих родственников. Пусть власти пообещают нам, что это будет сделано», — цитирует РТ члена семьи погибшего мужчины.

По версии афганских властей, подорвавшись на придорожной мине, американский военный патруль открыл огонь. Жертвами военнослужащих США стали мирные жители — отец и двое его сыновей.